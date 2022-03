El llanto de un soldado ruso rendido al que dan de comer los ucranianos, ¿vídeo real o propaganda?

En el vídeo, se ve a un supuesto soldado capturado y desanimado, rodeado de personas y coches. Abrigado por las bajas temperaturas, bebe té caliente y mastica pastel que le han dado presuntamente los ucranianos, mientras una mujer sostiene su móvil en aparente videollamada con su madre, al que el soldado termina lanzando un beso. “Por la forma en que traga el té y la comida, parece que no ha comido en días”, comentan en Twitter.



Según la traducción que hace The Sun, se escucha la voz de un hombre fuera de cámara diciendo en ucraniano que estos “soldados jóvenes no tienen la culpa, no saben por qué están aquí”.