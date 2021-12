La hija de Verónica Forqué reaparece en redes para despedirse de su madre: "Ahora está conmigo"

"La muerte no existe. Ahora mi madre está conmigo y con todos los que la aman" , ha escrito la joven en una de las fotografías de Verónica Forqué.

María fue una de las primeras personas en entrar a la vivienda de Verónica Forqué tras darse a conocer su muerte. La joven es muy activa en redes sociales, donde se hace llamar 'Virgen María', pero desde el fallecimiento de su madre no había publicado nada.

María Iborra Forqué es la única hija de la actriz, fruto del matrimonio junto al director de cine y televisión Manuel Iborra (69 años). En 2014, la pareja se separó tras 35 años de matrimonio, una ruptura que hizo caer a la actriz en una profunda depresión. “Yo le amaba, pero no le podía soportar, era un aburrimiento de vida, parecía una vieja de 80 años. Ahora estoy muy zen, tengo que encontrar el equilibrio", reconoció cuando hacía ya seis años que no hablaba con su ex.