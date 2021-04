Vladislav Ivanov, el joven ruso atrapado en un talent musical chino, en libertad tras tres meses de angustia

Cada semana, Ivanov 'Lelush' imploraba a los espectadores que no le votaran y le dejaran salir. Pero sus plegarias no eran atendidas. Si se marchaba voluntariamente rompiendo el contrato, tenía que hacer frente a una multa que no podía pagar, así que empezó a interpretar mal las canciones deliberadamente para conseguir su expulsión. Un rap ruso cantado con poco entusiasmo tampoco le sirvió: "No me hagáis llegar hasta la final, estoy cansado", rogaba.