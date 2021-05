Acostumbrados a verle presumir de abdominales en la gran pantalla, el actor Will Smith (52 años) sorprendió este domingo, compartiendo con sus 53 millones de seguidores en Instagram una imagen natural, con algunos kilillos de más.

Will Smith (Bad boys for life, Geminis, Independence Day...) colgó una foto de sí mismo, con una sudadera abierta, y en pantalones cortos, reconociendo que no se encuentra en su mejor forma en este momento. "Voy a ser sincero con todos ustedes, estoy en la peor forma física de mi vida", subtituló el intérprete, conocido por sus bromas en las redes sociales.