Will Smith, otro actor que reaparece "irreconocible": "¿Qué se ha hecho? Está robótico"

Después de Tom Cruise, el último bajo sospecha es Will Smith. No sabemos si es por obra de la cirugía, porque ha adelgazado o simplemente, por algún efecto del plano de la cámara, pero lo cierto es que el actor de 53 años reapareció en televisión con un look más joven de lo habitual durante una entrevista con videollamada para el programa The One Show de la BBC, al que acudió para promocionar su nueva película, King Richard: