Yolanda Ramos salió de la depresión, con medicación: “Te suicidas porque hormonalmente no estás bien”

En septiembre de 2021, la actriz de 53 años acaparó varios titulares al confesar que estaba atravesando una "depresión severa" y estar tomando medicación: “Fui una niña muy sensible artísticamente hablando. Me hacía infeliz ver que mis padres no se llevaban bien, el ruido de los coches, la luz fluorescente... Me tomo pastillas antidepresivas para no estar siempre así porque si no, no lo aguantas. Yo no era feliz así”, se sinceró en una entrevista con la cadena SER. No lo hizo “para dar pena” sino para visibilizar un “problema que sufre mucha gente”.” Al principio cuando lo dije y lo vi en titulares me daba cosa, pero te mata, la depresión te mata. Es tan difícil vivir cuando la padeces".