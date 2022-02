El presidente de Ucrania ganó 'Mira quién baila' antes de convertirse en héroe de un país en guerra

Se ha hablado mucho del pasado en el mundo del espectáculo del presidente ucraniano . Como ya les hemos venido contando, antes de ganar las elecciones de su país con un 70% de los votos, Volodímir Zelensky hizo varias películas y una premonitoria serie de Netflix, Servant of the people , en la que interpretaba a un presidente del Gobierno, papel que ahora le ha tocado representar en la realidad, ante millones de espectadores en todo el mundo que ven en él al "héroe" de la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa

Se trata de la edición ucraniana de Strictly Come Dancing, lanzada por la BBC Worldwide en 2004 y que tiene versiones en más de 60 países con variaciones del nombre (Dancing with the Stars en ABC, Mira quién baila en TVE o Más que Baile Telecinco).