Calonge busca siete libreros para ser la primera 'booktown' de Cataluña y la segunda del país

Calonge i Sant Antoni es uno de los tantos destinos turísticos de la Costa Brava en los que miles de personas buscan sol y playa cada verano. No obstante, el Ayuntamiento quiere añadir un libro a la ecuación y aspira a convertirse en la primera 'booktown' o 'villa del libro' en castellano de Cataluña y la segunda del país - la primera es Urueña, en Valladolid - con un plan de ayudas para atraer a libreros y lectores todas las estaciones del año.

150 peticiones para ser la 54º 'booktown' del mundo

La respuesta no ha podido ser mejor. "Hemos recibido 150 peticiones ", resume Norbert Botella, regidor de Cultura del Ayuntamiento: " No nos esperábamos este bombazo , este alud de demandas, era incapaz de imaginármelo. Algunos son libreros ya en activo y otros son personas que simplemente tienen el sueño oculto de regentar una librería", detalla Botella, consciente de que la iniciativa puede hacer que Calonge forme parte de la oferta cultural a nivel internacional: "Seremos la 54º 'booktown' del mundo y eso es entrar en el mundo".

Un millón de potenciales lectores de la Costa Brava

"En una población en la que hay negocio y actividad local hay un rendimiento fiscal y un equilibrio económico más grande", agrega Marín, que defiende que el 'booktown' "no es solo tener librerías", sino hacer una apuesta cultural para hacer una recuperación de valores que conllevan, también, a que el turismo lo encuentre atractivo. "Prácticamente la mitad de turistas que visitan Cataluña vienen por intereses culturales y muchos de ellos no vendrían si no hubiera una oferta cultural", sostiene el también librero.