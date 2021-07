El misterio de la muerte de Jim Morrison 50 años después

Morrison falleció a las 5 la madrugada y el médico certificó que fue por un fallo cardíaco

Nunca se hizo una autopsia al cadáver a pesar de que se le enterró varios días después de su muerte

Varías teorías aseguran que falleció a causa de una sobredosis, aunque hay quien mantiene que fue un asesinato

Han pasado cincuenta años y todavía no se sabe con claridad de qué murió Jim Morrison. Max Vasille, el doctor que acudió a su domicilio, en el número 17 de la rue Beautreillis (París), requerido por la policía, escribió en el certificado que la causa era un fallo cardíaco. No le hicieron autopsia y el médico señaló que se trataba de una muerte natural.

Pero no es muy natural que muera alguien a los 27 años y desde el momento en el que se conoció el fallecimiento del fundador de The Doors empezaron unas especulaciones que, a día de hoy, siguen.

La hora de la muerte fue, según el informe, a las cinco de la mañana del 3 de julio de 1971. Esa noche hacía mucho calor, Jim no se encontraba bien. De madrugada decidió darse un baño caliente, le costaba respirar y no podía dormir. Eso es lo que contó su novia Pamela Courson. Ella fue quien le encontró muerto.

"Solo dos personas vieron el cadáver, su compañera Pamela, y el médico que firma el acta de defunción, (donde hay varios errores) y con quien nadie ha podido hablar posteriormente. No se le ha podido localizar. En el acta se dice que Morrison falleció por un paro cardíaco, pero todos morimos por que se nos para el corazón", explica el periodista musical Alberto Manzano, autor del libro Jim Morrison. Cuando la música acabe apaga las luces (Libros Cúpula).

¿Qué pasó realmente?

Desde que se hizo público se ha hablado de suicidio, sobredosis, asesinato e, incluso, se ha llegado a especular con que nunca murió, que en realidad el cantante agobiado por la fama, cogió un avión con destino desconocido.

Lo que se sabe con certeza es que el viernes 2 de julio Morrison salió a cenar con Pamela y con su amigo de la universidad Alain Ronay. El artista llevaba días deprimido. Intentaron animarle durante la cena pero, según contaron después, Morrison apenas habló. Luego les dijo que se iba al cine a ver una película. Y ahí es donde la historia se vuelve opaca.

No se sabe si de verdad fue al cine, o si, como aseguran algunos testigos, en realidad se marchó al club Rock'n'Roll Circus para pillar heroína. El cantante consumía habitualmente mucho alcohol y esnifaba drogas.

El encargado del local, Sam Bernett (quien ha escrito un par de libros sobre The Doors), mantiene que Morrison murió en el baño del Circus de una sobredosis, que le sacaron a rastras y le llevaron a casa moribundo.

Una teoría que no confirmó Pamela. Ella mantiene que llegó a hablar con Jim cuando el cantante estaba en la bañera, que viendo que no volvía a la cama le preguntó: ¿todo bien? y que Morrison contestó que estaba ok.

Pero no estaba tan bien porque a las 8 de la mañana se lo encontró muerto.

"De la sobredosis no se hace ninguna mención en el acta de defunción, pero se especula sobre que esa es la causa. Morrison no era un heroinómano, tenía pánico a las agujas, pillaba caballo para Pamela no para él", comenta Manzano.

Claro que hay quien mantiene que no se la inyectó. "Tal vez inhaló heroína creyendo que era cocaína. Eso, más alcohol y un baño de agua caliente es colapsó", especulaba en una entrevista Danièle Ciarle, Zouzou, ex novia del Rolling Stone Brian Jones y amiga del cantante.

Una teoría que también defiende la actriz y cantante Marianne Faithfull. Hace unos años aseguró en una entrevista que su entonces novio, Jean de Breteuil (un aristócrata francés que vendía drogas a los famosos), salió de madrugada tras recibir una llamada de Pamela (con quien se acostaba de vez en cuando) y que regresó muy agitado. Según la teoría de Faithfull, Breteuil pudo proporciona heroína demasiado pura a Morrison quien pensando que era cocaína se la esnifó muriendo. Pamela y Jean, siempre según esta teoría, metieron en la bañera a Morrison con la intención de reanimarlo, pero no pudieron hacer nada.

Las otras teorías alimentadas por la falta de autopsia

La causa de la muerte que, extraoficialmente, se da por certera es la de una sobredosis, pero con muchas incógnitas.

"Pamela llama a la oficina de Morrison 24 horas después de su muerte. El manager y todo su séquito llegan a París otras 24 horas después, el 5 de julio. Lo entierran el 8, tres días más tarde. ¡Y no hay autopsia!. ¿Por qué?.¿Qué vergüenza hay para no decir que es por sobredosis? Otros cantantes habían muerto ya (y se había comunicado) así, como Jimi Hendrix o Janis Joplin, no tiene sentido que se ocultara", comenta Manzano.

Por eso es por lo que algunos creen en distintas teorías conspirativas. Se habla incluso de asesinato.

"Hay una teoría que dice que en los años 70 había mucha gente incómoda para el gobierno de Estados Unidos, como los hermanos Kennedy, Martin Luther King, Malcon X, Janis Joplin y posteriormente Jim Morrison. Personajes muy molestos para las autoridades. Morrison nunca había probado la heroína, si a una persona que no ha probado la heroína le das encima una dosis muy pura puede matarle", explica Manzano sobre la existencia de una posible "mano negra" detrás de la muerte de Morrison. Aunque él tiene sin embargo su propia versión sobre el misterio de la muerte de Morrison.