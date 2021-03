Juan Vallejo: "Las puertas de Antonio López para la catedral de Burgos son una intervención innecesaria, un ejercicio de egolatría"

Sitúa el debate en el articulo 38 de la ley 12/2002 de la Ley de Patrimonio Cultural de la Junta de Casilla-León que recita antes de entrar en más detalles del proyecto . "Ese artículo deja claro que no se puede intervenir en si no es imprescindible. Solo en caso de catástrofe se puede cambiar, modificar las cosas para que no siga dañando a templo, ese el preludio de esta historia".

"No es una cuestión personal contra Antonio López, no soy escultor, no entra dentro de mis competencias", defiende Vallejo que asegura no quiere entrar en el debate sobre la calidad artística del proyecto de López ya muy avanzado aunque no tiene problema en opinar. El resultado en su opinión es un espanto. "Es un ejercicio de egolatria", concluye sobre las tres puertas en las que el pintor hiperrealista se autorretrata en la imagen central a modo de Dios, y a los laterales hace lo propio con su mujer y su hijo. "Nadie puede pensar que digo esto porque no me lo hubieran encargado a mí, no soy escultor, denuncié al Cabildo, soy comunista y ateo", enumera Vallejo para desacreditar las críticas que le puedan llegar de celos profesionales.