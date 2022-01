España no aprovecha el potencial energético de los excrementos de la ganadería intensiva que critica Garzón

La gestión de los excrementos es una de las críticas que se hace a las grandes explotaciones ganaderas . La producción de biogás puede contribuir a reducir este riesgo y generar lo que se conoce como 'economía circular'. No se elimina el gas sino que recircula y no añade más contaminación.

Como suele ocurrir, hace falta un marco estable de incentivos para que se desarrolle. Algo parecido se aplicó a las primeras plantas de energías renovables. Aquí no es tanto una cuestión de si la tecnología está o no madura, sino de gasto. No todas las instalaciones pueden permitirse invertir en una planta de biogás (y menos si no hay incentivos o la obligación de hacerlo).