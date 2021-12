De la factura de luz en tarifa regulada a la libre: estar ojo avizor por poca diferencia de precios

En el mercado libre, las tarifas de consumo son "planas": no son susceptibles a estos vaivenes y las condiciones no cambian hasta que vence el contrato. Aprovechando la crisis del PVPC, muchas comercializadoras han redoblado sus esfuerzos para atraer a los clientes a este formato (que acoge a unos 17 millones de hogares), con llamativas ofertas. Entonces, ¿es buen momento para cambiarse?

A primera vista puede parecer más rentable. Pero con 2022 a la vuelta de la esquina y algunas incógnitas sobre la factura a partir de enero, los expertos son cautelosos. "Hay que ser consciente de que en unos meses vas a tener que volver a mirar" , comenta Francisco Valverde, responsable de Renovables de Menta Energía. Si tienes bono social, la respuesta es más sencilla: no te cambies, tu precio es imbatible.

También se corre el riesgo de quedarse "estancado", una vez los precios del gas natural -que son los que han disparado la luz- bajen. "Normalmente cuando la gente se cambia de compañía o tarifa se tira ahí años y años . Hasta que se da cuenta de lo que le están cobrando, indignada, se cambia, y no vuelve a mirar nada en años", señala Valverde.

A esto se suma que no sabemos claramente que ocurrirá con los llamados cargos y peajes. Su cuantía de base será más baja a partir de enero que en 2021. Pero, este último trimestre, con la rebaja fiscal del Gobierno, hemos pagado un menos 96% de lo que tocaría . "Si de aquí a fin de año no anuncian la prórroga de ese descuento, el efecto es que el 1 de enero subirán los cargos. O dicho de otra manera, subirá la factura y volveremos a ver la distinción de precios de los periodos punta, llano y valle", apunta Valverde.

En NIUS hemos tomado de referencia el comparador de ofertas de energía de la CNMC para observar las ofertas de luz del momento. Introducimos las características de lo que se considera un hogar español medio: 4,4 Kw de potencia contratada y 3.500 kWh de consumo anual. Lo situamos en Madrid, no tiene bono social.

Aunque el análisis no es exhaustivo, nos da una idea de la situación actual. La diferencia no es enorme, apenas cuatro euros menos en la factura mensual. Además, aunque no implica permanencia, la oferta del mercado libre mantendría la tarifa plana de consumo dos años. Si el consumidor se "despista", puede estar pagando precios actuales cuando el gas baje de precio y las renovables, más baratas, abarquen mayor parte del mix energético.