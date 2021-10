Argelia cierra el grifo: por qué el fin del mayor gasoducto con España no agravará ni el suministro ni el precio del gas

Winter is coming … Como el imparable avance de los caballeros blancos de Juego de Tronos, las profecías ominosas sobre una crisis energética que traería un invierno del descontento se ciernen sobre España y el resto de Europa.

Sin embargo, el Gobierno y todas las fuentes del sector consultadas por NIUS descartan que el cierre vaya a crear problemas de suministro o encarecimiento de unos precios, ya de por si desorbitados, en el mercado mayorista. Siempre, advierten, que no venga un invierno siberiano con una Filomena detrás de otra.

El sueño de Durán Farell –“ la autopista del gas ”- se convirtió en un tubo de 120 centímetros que recorre 1.400 kilómetros a un metro de profundidad. Desde los yacimientos de Hassi R’Mel en el desierto argelino, atraviesa Marruecos, se sumerge a 400 metros durante los 47 kilómetros del estrecho de Gibraltar, emerge en Zahara de los Atunes y desde tarifa sube has Córdoba y se distribuye al resto de la península. Una molécula de gas tarda cuatro días y siete horas en llegar desde el Sáhara hasta la costa española.

También pesan otros factores . En 2018 Sonatrach , la compañía estatal de gas Argelino, empezó a revisar su estrategia de exportación. El objetivo era buscar mercados más lucrativos, como los asiáticos, y reducir sus envíos a Europa, según recoge el Oxford Institute for Energy . No obstante, el analista de este centro de investigación energética Mostefa Ouki cree que “no están justificados los temores” por el cierre del Magreb-Europa.

En cualquier caso, no es una buena noticia para España. Por diversificación y seguridad energética y por equilibrios geoestratégicos -a los que no es ajeno Marruecos- a España le interesaba mantener abierto el Magreb-Europa.

Pero Argelia dice que no y de ahí no le han sacado las recientes visitas de los ministros españoles de Exteriores, José Manuel Albares , y Transición Energética, Teresa Ribera . Ambos se han vuelto al menos con el compromiso argelino de garantizar las entrega de las "cantidades contratadas". ¿Cómo? Por el segundo gasoducto y en barco.

Las reservas subterráneas están al 78% . Aunque por debajo de las reservas de otros años por estas fechas, España ocupa posiciones de cabeza en el ranking de reservas europeas. “Para lo malo y para lo bueno somos una isla energética, en reservas e infarestructura no dependemos del resto de Europa”, indican desde el ministerio. Enagás informar que en octubre las descargas han sido intensas hasta el punto de que los tanques de GNL han llegado por momentos al 100% de su capacidad .

Sí, aunque siempre depende de los contratos de las compañías, “uno de los mayores secretos de España”, en palabras de Gonzalo Escribano , experto en energía y clima del Instituto Elcano. Los contratos de gasoducto suelen ser a largo plazo, referenciados a menudo al precio del petróleo. No así el GNL de los metaneros que experimenta grandes oscilaciones.

No, no es probable que influya en el precio del mercado mayorista. “El precio de origen puede ser, digamos, 25 euros MWh (megavatio-hora) y luego cotizarse a 89 euros en el mercado ibérico del gas, que refleja el coste de oportunidad, no el de la materia prima y su traslado”, explica Juan Antonio Martínez, analista de mercados energéticos del grupo ASE. El cierre del Magreb-Europa pesa poco en el mercado internacional. Los precios han caído esta semana en cuanto Rusia ha anunciado más gas y los futuros reflejan un fuerte descenso a partir de marzo.