A prueba: Peugeot e-2008, un eléctrico más que aconsejable si no somos muy de largos traslados

¿Entonces? Entonces pasa que, como la gran mayoría de eléctricos, es un coche para un conductor de recorridos cortos o medios . Es ideal para un usuario que no recorre al día largos trayectos en función de su trabajo o quien, sí se desplaza el fin de semana, lo hace a una segunda residencia a no más de 200-250 kilómetros de distancia y donde dispone de oportunidad de volver a cargarlo.

Me gustaron mucho los tres modos de conducción Eco, Normal y Sport porque se nota la diferencia entre ambos y en el tablero queda reflejada la autonomía que el coche “predice” para nuestro recorrido si usamos uno u otro. El coche arranca por defecto siempre en modo Normal y te da por tanto una predicción media de la autonomía que tienes basándose en la carga que tiene la batería y en la media histórica que han hecho en trayectos anteriores. El modo Eco es el más relajado y el Sport en cambio será capaz de sacarnos la sonrisa de la cara , aunque por menos tiempo que los otros. De hecho, no es conveniente aficionarse a pisar demasiado el acelerador porque el nivel de batería desciende con bastante alegría .

Por otra parte, en la palanca de marchas también es posible reforzar el sistema de retención y recuperación de la energía poniendo la palanca en el modo “B”. Este sería un cuarto modo, una especie de modo Eco “reforzado” que estira la autonomía del coche y que por ejemplo para conducir por la ciudad es ideal porque permite no solo recargar más, sino también trabajar menos ya que el coche frena más por sí mismo. Como vemos se trata de una conducción algo distinta a la habitual, como en tantos eléctricos, pero a la que no solo es fácil acostumbrarse, sino que termina resultando divertida si nos empeñamos en lograr la máxima eficacia.

Por fuera el modelo es prácticamente igual al de sus hermanos térmicos a gasolina y diésel . Y en el interior, su espacio es también muy equivalente, amplio y práctico, con mucho espacio atrás, por ejemplo, tanto para cabeza como para piernas. No nos gustó que no tiene un piso plano y el túnel central -heredado de las versiones térmicas- estorba en los pies del “quinto pasajero”.

Tenemos que recordar que los Peugeot cuentan en el espacio dedicado al conductor su espacio denominado i-cockpit que supone que el volante es pequeño y el conductor debe leer la instrumentación por encima del mismo. Esta es una configuración que no convence a todo el mundo -yo me siento muy a gusto, pero sé que hay compañeros que no ven bien la instrumentación- y por tanto hay que probarla para estar seguros de que nos vamos a adaptar. En cambio a mí lo que me molesta es el reposabrazos derecho, que me resulta algo intrusivo para el codo a la hora de mover el volante (con levantar la tapa, queda arreglado). El interior en cuanto a calidades y presentación es muy moderno, original y agradable y cuenta por ejemplo con unas teclas con las que es posible manejar parcialmente el sistema de infoentretenimiento sin pasar siempre por el panel digital.