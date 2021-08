De Mata, director Sixt rent a car: “Para nosotros 2022 debe ser el año de estar en marcha al 100%”

“Nunca tenemos que olvidar que el turismo es el motor fundamental de nuestra economía en España”

“Ahora mismo la vida se nos ha convertido en un puro examen cada día” dice Estanislao de Mata, director ejecutivo de la alquiladora premium Sixt en España. Y es que el acoso del Covid aún no lo ve finalizado, como en tantos sectores íntimamente relacionados con el turismo. A pesar de todo “en 2020 pudimos contener el desvío hacia datos negativos” lo que apunta como “un éxito”. Pero también es optimista cara al año que viene y lo atestigua el hecho de que Sixt haya hecho una planificación de vehículos contando con una recuperación en 2022 que les sitúe a niveles de 2019. Y porque “desde luego que hay ganas. Se ve. La gente quiere salir y disfrutar”.

Pregunta: ¿Cuánto están sufriendo debido a la Covid?

Respuesta: El año pasado en agosto tuvimos que parar porque hubo una de estas olas que nos perjudicó enormemente. Si esto volviera a pasar sería un freno brutal para nosotros. Así que es muy difícil predecir. A pesar de todo, en 2020 pudimos contener el desvío hacia datos negativos y conseguimos llegar al punto de equilibrio y esto ya fue, después del año tan complicado, un éxito.

P: ¿Qué resultados esperan para este año?

R: Pues 2021 está siendo un año todavía atípico. Aún nos encontramos en medio de esta pandemia que cada día nos da una sorpresa nueva. Pero las vacunaciones están avanzando, cada día más personas tienen el pasaporte de salud europeo. Y debido a que nuestro negocio en España está estrictamente ligado al turismo – es la gran “pata” importante dentro de nuestra compañía- los resultados estarán ligados a la revitalización del turismo, sobre todo en estos próximos meses.

P: ¿Han notado mejoría en la primera mitad del año?

R: El primer trimestre fue muy flojo. Además de lo que veníamos arrastrando, se produjeron aquellas nevadas de “Filomena” sobre todo en Madrid, aquella nueva ola que se produjo... Y a partir de Semana Santa, fue cuando el gobierno alemán autorizó a los primeros turistas alemanes a venir. Pero empezó en puntos muy concretos como Baleares. Todavía vemos que el turismo está empezando a reflotar, al igual que el turismo doméstico, o sea el nacional. Pero aún hay zonas que no se están recuperando a buen ritmo como el Norte de España, que está muy flojo, o un mercado de Canarias que no termina de arrancar. Además, el cliente lo que busca es seguridad y cuando se publican estos ratios de contagios que van subiendo, pues se producen cancelaciones.

P: ¿Nos hemos relajado demasiado pronto?

R: Yo creo que no, que las cosas se han hecho correctamente. Todas las medidas se han llevado a cabo, hemos sido muy estrictos todos y eso está funcionando. Quizá, bajo mi punto de vista, teníamos que haber ido algo más rápido en el tema de las vacunaciones, pero yo creo que se han hecho las cosas correctas. Por supuesto que vamos a tener siempre brotes y hasta que no se acabe del todo con esta lacra del Covid será complicado. Sí está claro que nunca tenemos que olvidar que el turismo es el motor fundamental de nuestra economía en España. Ya traíamos un lastre de 2020 y este año si no conseguimos ponerlo en marcha...

P: ¿Tienen una valoración económica del gasto que les ha supuesto el virus chino?

R: Realmente no porque es muy difícil de valorar. Pero ha conllevado inversiones muy importantes: reprogramar los puestos de trabajo para cumplir la distancia correcta entre empleados; las mamparas de metacrilato; las oficinas principales las hemos tenido que dividir en dos zonas... Hemos llegado a solicitar la acreditación de una empresa de certificaciones tan seria como la alemana TÜV Rheinland para que certificase el cumplimiento de los protocolos Covid tanto en oficinas como en desinfección de vehículos.

P: Parece que sus clientes pueden estar tranquilos a ese respecto.

R: Por supuesto. En la época de la pandemia, el usuario de movilidad se ha ido en busca de un vehículo en el que él determinase quién iba a viajar con él, no como en otros medios de transporte. Y esto ha sido una gran ayuda, lo hemos visto durante los meses más difíciles de la pandemia, donde hemos sido calificadas como empresas “esenciales”. Yo creo que hoy los clientes están buscando tener un vehículo con el que poder moverse con su grupo burbuja minimizando los riesgos.

P: ¿Está esto compensando el turismo de masas?

R: Sí, ha supuesto una regeneración del mercado. Los modelos de la sobremasificación y el tema de low cost en los que viajabas por 25 € y alquilabas por 25 €, tardarán mucho en volver.

P: Y esto le beneficia a Sixt, que apuesta por la calidad y el coche premium.

R: Sixt siempre se ha posicionado en el segmento premium, siendo una compañía de bandera en la calidad de servicio. Llevamos más de cien años siendo fieles a este posicionamiento y ahora nos beneficia, porque los que viajan son personas que de alguna manera se lo pueden permitir. Sin embargo, no olvidemos que la pandemia ha tocado el bolsillo de todo el mundo.

P: ¿Qué esperan entonces para final de año? ¿Estarán a niveles de 2020, quizá de 2019?

R: Esperamos resultados mejores que en 2020, cuando la pandemia nos cogió por sorpresa. Como en la mayoría de empresas españolas en ningún caso llegaremos a niveles de 2019. Pero es muy difícil decirlo. Además, creo que para todo el sector, pero al menos para Sixt, 2019 fue el año récord y esperar llegar a esos niveles... ojalá. Estamos haciendo todo el esfuerzo, pero hay que ser conscientes de la situación. Pero para 2022 yo creo que será la recuperación definitiva para el sector ya con la vacunación cercana a niveles de inmunidad.

P: ¿Esperan entonces un boom en 2022, con la gente queriendo vivir y recuperar el tiempo perdido en estos dos años?

R: Yo creo que sí. Para nosotros 2022 debe ser el año de estar en marcha al cien por cien. Porque ahora mismo la vida se nos ha convertido en un puro examen cada día. Y nos falta la parte también muy importante de viajes corporativos, con unas caídas en la ocupación de los aeropuertos del 60% o 70% en comparación con 2019. Todas las empresas como es lógico están actuando con mucha precaución y aplicando las medidas que todos tomamos. Esto, que tiene que volver, va muy lento también. Pero desde luego, que hay ganas, se ve. La gente quiere salir y disfrutar.

P: ¿Les están perjudicando las dificultades que están atravesando los fabricantes en cumplir con las entregas de coches debido a la escasez de microchips?.

R: Nosotros en Sixt no lo hemos notado tan drásticamente porque en el inicio de año hicimos una planificación contando con una recuperación en 2022 que nos sitúe a niveles de 2019 y apostamos por ello asumiendo mucho riesgo. Pero como llegue una octava ola que pueda ser más perjudicial todavía que las que hemos vivido... En 2020 teníamos los coches pero no teníamos los clientes y en 2021 es al revés.

P: ¿Tienen escasez de coches?

R: No creo que vaya a haber un “faltante” notorio. Sí sé que en el sector se habla de que faltan vehículos en algunas plazas. Pero pienso que en el balance entre oferta y demanda esto quedará compensado.

P: ¿Han podido renegociar sus contratos con los fabricantes?

R: Los fabricantes se han comportado muy bien. El año pasado en marzo nos cogió con más de 10.000 vehículos parados y con plásticos puestos porque los teníamos preparados para la Semana Santa. Tuvimos coches hibernando durante muchos meses y claro que lo tuvimos que hablar con los fabricantes. Ahora también estamos en conversaciones constantes con los fabricantes, casi diariamente. No poder cumplir con un programa de entrega también es un problema para el fabricante y también nosotros a lo mejor no podemos cumplir con las devoluciones, por lo que siempre estamos llegando a acuerdos. Y hasta la fecha nos estamos ayudando en todo lo que podemos.

P: ¿La escasez de flota les ha obligado a subir los precios?

R: Es verdad que a lo mejor puede haber puntas, que haya subido un poco más el precio, pero no quiere decir que se haya disparado mucho más. Lo que no hay ahora mismo en el mercado son las ofertas del low cost. Nosotros seguimos con la misma línea, conducir un coche de alta gama, además de tener también precios asequibles. Pero en Sixt no hemos hecho una política de precios en base a una escasez de flota en el mercado.

P: Además del alquiler tienen negocios de carsharing, vehículo con conductor... ¿Cómo les están yendo?

R: Ahora mismo tenemos la aplicación de movilidad más completa que hay en el mercado. Hemos unificado nuestra oferta de movilidad con Sixt Rent, la flota tradicional del alquiler; Sixt Share, que es el nuevo carsharing de Sixt (antes tuvo RideNow); el Sixt Ride que es el coche VTC con conductor y lo último que hemos sacado es el Sixt Plus, nuestro coche por suscripción. Respecto a la rentabilidad, solo puedo decir que en nuestra empresa siempre la buscamos. Ser rentables y mantener los estándares altos a un precio asequible, este es el objetivo. Nunca ocuparemos un hueco en el mercado por puro marketing o imagen.

P: Creen entonces en el carsharing y el coche por suscripción.

R: Los estudios pronostican que para 2050 más del 60% de la población vivirá en grandes urbes. Es decir, no podemos tener un vehículo por persona porque llegaría la saturación. Baleares tiene un parque de 925 vehículos por cada 1.000 habitantes, cuando la media en España está en 600. Este no es el proyecto que se debe seguir. Opinamos que la oferta de movilidad de empresas como la nuestra puede ser una herramienta perfecta para ser el binomio entre el transporte urbano y la movilidad particular.

P: ¿Cuándo llegará su carsharing a España?

R: A España en concreto no lo sabemos pero lo tenemos ahí y cuando veamos que es el momento de entrar...

P: ¿Aporta el coche eléctrico condiciones suficientes para que ustedes lo ofrezcan?

R: Nosotros siempre hemos ido por delante en cuanto a la electrificación. Hemos sido siempre defensores absolutos de la movilidad sostenible y seguiremos en esta línea. Conforme se acreciente la demanda de tecnologías alternativas iremos readaptando la flota. Pero, por ejemplo en Madrid si el ratio de contaminación sube, se dispara inmediatamente la utilización de eléctricos e híbridos. Es el futuro pero falta mucho por hacer. Al final, si lo pones en zonas vacacionales hay gente que te dice “lo voy a probar” y a los dos días vuelve por la dificultad en cargar. La infraestructura es muy débil, hay que decirlo, hace falta mucha inversión todavía.

P: En cuanto a su modelo de suscripción, ¿qué podría costar, cuál es el tiempo mínimo?