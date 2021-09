La larga despedida de Melilla y Marruecos

La realidad es que un año y medio después, l as calles y avenidas de Beni Ensar más próximas a la frontera con la ciudad autónoma española presentan un escenario desolador . La mayoría de comercios de la citada avenida Massira, que desemboca en la verja de barrotes celestes de la frontera marroquí, están cerrados. Solo algunos tenderetes con antigüedades y tiendas de ropa o alimentación en calles adyacentes quedan como reliquias de la otrora intensa actividad comercial en torno a la frontera con Melilla (84.000 habitantes). Las calles construidas en torno al muro de cemento y la valla son las de un barrio auténticamente fantasma.

La abundancia de rotulación en español, que aquí conoce –en distintos grados- una parte importante de la población, al igual que en la vecina Nador, da cuenta de un pasado de profunda simbiosis entre la ciudad española y su entorno marroquí. Bloques de viviendas con portal en Marruecos y balcones con vistas a Melilla son ejemplos de la mezcla e interdependencia de la frontera más porosa entre los dos países. A diferencia de lo que ocurre en Fnideq (Castillejos) y Beliones (junto al paso de Benzú) en relación a Ceuta, pues les separan terrenos rurales y montañosos, varios son los municipios –y pequeños núcleos de población, también viviendas dispersas- marroquíes que se adhieren a lo largo del perímetro fronterizo de Melilla cuando la carretera no lo impide.

“Para mí es una pena todo esto. Tengo en Melilla a mi prima y mi tía, que tienen que ir desde allí a Madrid primero y después volar a Tánger para que nos podamos ver aquí”, explica a NIUS la joven vecina de Nador Hanane Hakimi. Pero no solo los familiares de Hanane en Melilla no pudieron, por razones económicas, estar unos días en Nador este verano; el mismo problema lo han tenido en los dos últimos estíos centenares de miles de ciudadanos marroquíes residentes en distintos países de la UE –cuyas remesas son fundamentales para la economía de esta región del Oriental- que no han podido viajar a Marruecos por culpa de la suspensión de la Operación Paso del Estrecho por razones oficialmente sanitarias.