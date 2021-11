Al Magreb se le atraganta la recuperación del turismo

Tras un desastroso 2020 –en todas las latitudes-, las previsiones más optimistas apuntaban a la recuperación a lo largo de este año del turismo en Marruecos y Túnez. A pesar de un verano prometedor –en algunos lugares como Marrakech las cifras fueron muy positivas-, globalmente este 2021 –a falta de poco más de dos meses para cerrar el ejercicio- no ha acabado siendo así.

Marruecos lleva depositando en el potencial turístico del país como una parte de las esperanzas de su desarrollo económico desde hace más de dos décadas. Aunque la progresión del número de visitas no ha estado a la altura de las previsiones –efectos de la Primavera Árabe y deficiencias estructurales combinados- en la última década, el turismo representa en Marruecos algo menos del 7% del PIB.

Asimismo, los dos primeros mercados emisores de turistas al país magrebí, España y Francia, continúan desde el pasado 14 de julio en la lista de países “de riesgo elevado ” para las autoridades marroquíes. Ello implica a los viajeros que pretendan entrar en Marruecos la obligatoriedad de presentar un test PCR negativo y un certificado de vacunación (los no vacunados han de pasar por una cuarentena en un establecimiento hotelero pagado de su propio bolsillo). La mejoría palpable de la pandemia en Francia y España no ha merecido en cualquier caso la revisión del estatus de los dos países europeo s –también de Portugal- a ojos de las autoridades marroquíes.

El corolario del modo de proceder de las autoridades marroquíes no es otro que la desconfianza de los viajeros. “Tengo muchas ganas de volver a Marruecos. Pero sigo sin fiarme de los riesgos de viajar allí y que me quede atrapada sin poder volver a casa”, explica a NIUS Elisa García, una joven sevillana graduada en estudios árabes, ex residente en la capital marroquí. El temor ahora entre viajeros y expatriados españoles en el país norteafricano es que a Rusia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos le siga España.