La pandemia deja sin chispa a una soporífera gala de los Oscars 2021

El comienzo fue prometedor, con forma de inicio de película y títulos de crédito incluidos. Sin embargo, la ceremonia pronto derivó en una triste sucesión de discursos y entregas de galardones en los que se echó en falta el calor del público, la habilidad de un showman que dinamizara el acto y el contenido de los trailers que avanzan el contenido de las producciones cinematográficas, que este año no se incluyeron.

La actriz surcoreana al rescate

Un baile y un premio para la historia

Una anécdota que hay que sumar al momento histórico de la fiesta del cine protagonizado por una cineasta china: Chloé Zao , que p or segunda vez en la historia consigue que el premio a la Mejor Dirección recaiga en una mujer , en este caso por la película “Nomadland”. Zao, saliéndose de lo habitual, subió al escenario con un sobrio vestido y unas zapatillas deportivas para decir: “Esto es para cualquiera que tenga la fe y el coraje de aferrarse a la bondad en sí mismos y a la de los demás”.

Poco glamour y ninguna mascarilla

La ceremonia de este año estaba planteada como un show que cambiaría la dinámica de lo realizado hasta ahora. Dirigida por el director Steven Soderbergh , se anunció una gala con la que olvidar la pandemia. Así, se hicieron a los asistentes pruebas de Covid y se les sometió a cuarentena con la antelación suficiente para garantizar que nadie fuera positivo en la enfermedad y que no tuvieran que llevar mascarilla en la gala.

De esta manera se intentó que la magia el cine hiciera olvidar a los espectadores el sufrimiento que estos últimos meses ha inundado los hogares de todo el planeta . Sin embargo, la magia esta vez no fue suficiente. A la lentitud del ritmo de la ceremonia se unió la falta de glamour de los vestidos, con algunas excepciones como los maravillosos diseños de las actrices Amanda Seyfried (vestida por Armani) o Halle Berry (Doce&Gabanna), y el de la presentadora Angela Basset (Alberta Feretti) .

Desafío

Y es que este año era todo un desafío conseguir que la gente siguiera una retransmisión basada en películas que, en su gran mayoría, no han conectado con el público debido a que durante más de doce meses no se ha podido asistir a las salas de proyección. Con este panorama era difícil conseguir que la audiencia no disminuyera y más teniendo en cuenta que los datos de seguimiento de las ceremonias de premios ya estaban decayendo antes de la pandemia.