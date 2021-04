Estos son pasaportes más poderosos del mundo en 2021

Y no sólo porque te puede permitir disfrutar de otras culturas por placer, sino por ser la llave para vivir y trabajar en determinados países, proporcionando en infinidad de ocasiones la posibilidad de mejorar el estatus social y con él, la calidad de vida.

Japón es además, como curiosidad, uno de los 50 países del mundo que no permite que una persona tenga más de una nacionalidad.

El pasaporte débil no es exclusivo de los países menos avanzados

La pandemia ha demostrado que un pasaporte débil ya no es propiedad exclusiva de los países menos avanzados , que la mala toma de decisiones y las decisiones electorales pueden cambiar el poder de un pasaporte en el espacio de unos meses; esto ha sido evidenciado, según los expertos, por la prisa de los estadounidenses que compraron un segundo pasaporte en 2020, y en el caso de los británicos, por solicitar un segundo pasaporte de la UE después del Brexit.

China, escala puestos aunque mantiene un discreto 68 lugar

La clasificación no tiene en cuenta las restricciones de viaje actuales debido a la pandemia de la Covid-19, y entre los criterios de valoración, descarta aquellos pasaportes especiales como los de diplomático o de emergencia.

“Ningún gobierno es infalible”

Y mientras la pandemia ha hecho mella en las posibilidades de viajar por el mundo, no menos cierto es que las disparidades en el acceso de vacunación entre países va abocada, no sólo a ralentizar considerablemente los movimientos entre territorios. Así lo refleja también el estudio de la financiera Henley, al afirmar que "con el despliegue de programas de vacunación masiva en ciertas economías avanzadas y ricas como la UE, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, la movilidad global pronto será una posibilidad nuevamente para algunos". Sin embargo, no todos correrán la misma suerte puesto que "para los ciudadanos de economías emergentes y en desarrollo, donde el despliegue de vacunas es mucho más lento y donde los pasaportes tienden a ofrecer mucha menos libertad de viaje en general, el futuro parece decididamente menos optimista".