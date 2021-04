China, Estados Unidos y racismo con la pandemia

Dentro de su antagonismo, las vergüenzas de Estados Unidos no son tan distintas a las de China . Los últimos episodios de crímenes de odio contra la población estadounidense con rasgos asiáticos (donde confunden a coreanos, taiwaneses, japoneses etc con chinos) evidencian el racismo que existe desde hace siglos contra esta minoría y que ha incrementado durante la pandemia. Al otro lado del mundo, el impacto del virus también ha sacado a la palestra algunos comportamientos discriminatorios que apenas se conocen fuera de las fronteras del gigante asiático - especialmente contra migrantes africanos -. En otro nivel incomparable, se encuentran otros actos xenófobos que tienen rango de presunto genocidio, como es el caso del p ueblo musulmán de los uigures en Sinkiang, región autónoma ubicada al noroeste de China.

“Necesitábamos contratar para un puesto creativo en Shanghai y nuestra reclutadora era afroamericana. Pronto nos dimos cuenta de que los candidatos chinos tenían problemas cuando se comunicaban con ella e identificamos que no la tomaban en serio por ser negra. Desde entonces, cada vez que reclutamos en China, siempre usamos a asiáticos o caucásicos”, confesó contrariada.

Vigilancia férrea, tests obligatorios, cuarentenas mandatorias a ciudadanos africanos a pesar de tener resultados de PCR negativos y decenas de desahucios que nada tenían que ver con impagos del alquiler. Las consecuencias de esta persecución a los migrantes de África se trasladó a las calles, ya que muchos se vieron obligados a vivir al raso. Y allí, en el asfalto, el escrutinio de los ciudadanos chinos se extendió a las redes sociales. Weibo es el WhatsApp chino y los mensajes de odio crecieron durante la pandemia. Lejos de usar su política de censura, el Gobierno no eliminó ni reprendió a los responsables. De hecho, el mensaje institucional ha estado a años luz de la realidad, ya que desde el Ejecutivo han negado categóricamente que exista racismo contra los “hermanos africanos”.



Sin embargo, varios reportes indican que residentes africanos en China no han tenido acceso a hoteles, supermercados, transporte público u hospitales. Según The Guardian, una mujer embarazada no recibió atención en un hospital y la BBC publicó que un McDonald’s prohibió la entrada a “gente negra”. Fue tal la discriminación durante los últimos seis meses de 2020 que muchos africanos pidieron ser repatriados a sus países de origen.