Las claves del éxito marroquí contra la covid: contundencia y anticipación

La gestión de la pandemia, orgullo patrio

El propio Hjij, de 54 años, recibió la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca hace más de tres semanas y espera a la próxima para la segunda. “Como diabético soy beneficiario de la vacuna en esta fase en tanto que enfermo crónico. No he tenido que hacer ninguna gestión: se me avisó de que el 24 de febrero me vacunaban en mi centro de salud habitual. No he sufrido ningún efecto secundario. Están gestionándolo bien”, relata. “Como docente universitaria, me llamaron desde mi facultad para vacunarme en un centro creado al efecto junto a otros profesores”, evoca a NIUS Amal Alami, de 43 años y profesora de informática de la Universidad de Mohammedia, localidad situada a medio camino entre Rabat y Casablanca a orillas del Atlántico.