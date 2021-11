Empiezan las quiniela para elegir sucesor a Mattarella en Italia

Tras las elecciones administrativas, suspendido el proyecto de ley contra la homofobia y superada la prueba de acoger el G20 ahora Italia mira a la elección del presidente de la República que se deberá celebrar en febrero. El determinado “semestre blanco” se corresponde con los últimos seis meses del mandato del actual Presidente durante los cuales está prohibido disolver las cámaras para facilitar el proceso de renovación. El presidente en el cargo en este momento, Sergio Mattarella, ha dejado caer en numerosas ocasiones que no se vería renovando, por edad y por todo lo que exige el mayor mandato de la política italiana. La complejidad de la situación precisamente entre los partidos no ayuda, se suceden los nombres, las posibles coaliciones y las estimaciones ante un proceso difícil y particular de por sí, con aspectos como el voto secreto o la rebaja de apoyos necesaria a medida que se repiten las votaciones.