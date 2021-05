Los amigos del español fallecido en un hotel de Londres piden justicia 3 años después de su intoxicación por monóxido de carbono

Se unen así a la lucha del padre de Marcos, que comparte nombre y apellido con su hijo, que se pregunta todos los días cómo es posible que el caso continúe abierto "sabiendo el dónde, el cómo y el cuándo" . En declaraciones a NIUS explica que "solo desea que se cierre de una vez, que se acabe todo y se dicte sentencia, aunque los absuelvan; no tengo ningún interés en que metan a nadie en la cárcel, pero sí que se llegue al final" . Y deja claro que "no quiere dinero, no quiere ninguna indemnización".

Mientras tanto, el padre de Marcos vive a la espera de recibir un mensaje o una llamada de la Policía o del Consulado de España en Londres. Según fuentes diplomáticas, dicha institución "viene realizando un estrecho seguimiento de este caso y de la investigación en curso para esclarecer el fallecimiento del Sr. Servera" y asegura "haber asistido a varias reuniones con el forense, con la policía, con la oficina del 'Health and Safety' y con los abogados del hotel para recabar información que poder trasladar a la familia". Sin embargo, el padre siente que "el consulado ha cometido errores" y no ha recibido de él el apoyo que esperaba: "Si no les escribo ellos no me contactan". La madre de Marcos, que cuenta con un abogado en Londres, no desea hacer declaraciones.