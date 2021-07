El espíritu olvidado del movimiento antiglobalización que nació en Génova

Francesca ese día decidió olvidarse de todo e irse a la playa. Habían advertido a los comercios de los alrededores de que era mejor bajar las persianas ante el riesgo de incidentes. Algunos incluso colocaron tablones de madera en los escaparates. “Estábamos avisados, pero cuando vi en televisión lo que ocurrió, no me lo pedía creer, era mil veces peor de lo previsto”, cuenta ahora la camarera. Las protestas se desviaron hacia la plaza Alimonda, a varios kilómetros del centro de Génova, entre barricadas y cañones de agua. La violencia se había adueñado de la ciudad, la policía repartía palos sin miramientos, hasta que un instante lo cambió todo. Hoy, en un parterre de este cruce de caminos, hay un pequeño memorial con una inscripción: “Carlo Giuliani, ragazzo” . También él quería ir a la playa, llevaba un bañador rojo debajo del pantalón en el instante de su muerte.

La plaza se convirtió durante años en un lugar de peregrinación para italianos y extranjeros, que venían a depositar una flor en señal de homenaje. El párroco de la iglesia de en frente tuvo que pedir al Ayuntamiento que pusiera orden ante tanta procesión. Han pasado dos décadas desde aquel 20 de julio de 2001 . Pero ahora ese modesto pedrusco no es más que un símbolo de una época pasada, de un momento que dejó de existir. El disparo nervioso del ‘carabiniere’ que se sintió amenazado desde su Land Rover cuando Carlo Giuliani alzó un extintor, no sólo se llevó por delante la vida de un chico de 23 años. También volatilizó de un fogonazo todo una corriente social que había cristalizado en ese tiempo y aquel lugar.

“Lo que ocurrió entonces fue un punto de no retorno. La ciudad quedó devastada y la muerte de Carlo Giuliani fue un ‘shock’ para nosotros. Lo entendimos no sólo como una derrota política, sino también militar”, sostiene. En la misma mesa, su colega Federica Civetta lo califica como “un trauma para el que todavía no ha habido una terapia que lo cure”. La mayoría de los movimientos sociales se disolvieron, sus protagonistas abandonaron la lucha y para muchos de ellos un dispositivo policial se convirtió en sinónimo de pánico.