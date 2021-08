Macron suspende la gran reforma eléctrica por Bruselas y por impopular

El presidente francés pretendía dividir EDF en trozos

EDF no se toca. Al menos no hasta después de las elecciones. Y después ya veremos. El presidente francés Emmanuel Macron decidió suspender sine die la prometida reforma del sistema eléctrico francés que debía provocar la reconversión de la eléctrica pública EDF.



Las dudas de la Comisión Europea y la oposición de los sindicatos franceses ante una reforma impopular hicieron que Macron ordenara a su Gobierno dejar por ahora la reforma en un cajón. Ahí se quedará al menos hasta el próximo quinquenato, hasta los franceses decidan a finales de abril si dan otros cinco años en el Elíseo a su joven presidente o si le enseñan la puerta de salida.



La agencia AFP contaba el jueves, de fuentes del Ejecutivo galo, que “ahora mismo las discusiones con Bruselas no dieron resultado” y que eso hace que “no sea posible tener un proyecto de ley preparado para enviar al Parlamento a corto plazo”.



Bruselas, explican fuentes comunitarias, tenía dudas sobre el plan de Macron. Y el presidente tenía dudas a su vez de poder contener a los sindicatos y a los franceses del desmantelamiento –y posible privatización, completa o parcial-, de trozos de una de las últimas joyas de la corona de las empresas públicas de la República.



Macron ordenó en 2018 a Electricité de France (EDF) que diseñara una profunda reconversión, casi una refundación de la empresa, que sería troceada. El objetivo era oficialmente ampliar la capacidad financiera de las empresas resultantes para que pudieran invertir más en dos sectores: renovables y nuclear. Francia no quiere perder la carrera de las renovables pero pretende también renovar su parque nuclear.



La renovación de las nucleares francesas, que deberá empezar a decidirse también después de las presidenciales, parece una quimera a la vista del coste económico que supondría y de que el reactor de última generación que se construye en Flamanville lleva años de retrasos y sobrecostes que multiplican ya por cuatro la inversión prevista. Finlandia, que construye otro basado en el mismo modelo francés, tiene los mismos problemas.



El director general de la empresa, Jean-Bernard Lévy, dijo el jueves que lamentaba “no poder concluir esta reforma, indispensable para EDF”. Los sindicatos aplaudieron porque llevaban al menos desde finales de 2018 denunciando que la pretensión del Gobierno era en realidad “desintegrar” la empresa. En la presentación de los resultados de EDF en el primer semestre, Lévy dijo: “El sujeto de fondo sigue vivo. Nuestra viabilidad a corto plazo está asegurada, nuestro medio y nuestro largo plazo no lo están si queremos jugar en primera división, que es lo mínimo que se espera de EDF”.





El Gobierno francés asegura en público que la reforma de EDF y con ella del sistema de generación eléctrico francés no se descarta definitivamente sino que se suspende de forma temporal. Parece ahora mismo una quimera. Los demás partidos no acompañan a Macron en la reforma y esta podría suponer un chute demoscópico para los dos más estatistas, la izquierda radical de Mélenchon y la ultraderecha de Le Pen.



Bruselas cierra además el paso. La Dirección General de Competencia, que mantiene contactos con el Gobierno francés desde hace meses, no ve con buenos ojos una reforma que podría permitir que siguiera una especie de semi-monopolio en la generación eléctrica en Francia. El dossier EDF está en Competencia, frenando y acelerando, desde que en 2011 la Comisión Europea abrió un procedimiento porque a la finalización de las concesiones públicas de varias hidroeléctricas estas no se abrieron a la competencia privada.