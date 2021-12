Italia se prepara para la huelga general contra las políticas de Draghi

El Gobierno de Mario Draghi tenía estos últimos días del mes de diciembre para cerrar todos los acuerdos, muchos de ellos con reformas profundas, que iban incluidos en los presupuestos de la recuperación del 2022 en Italia. Pero el clima era tenso y en los últimos días los principales sindicatos italianos, CGIL y UIL, rompieron la mesa de negociación y anunciaron una huelga general para el 16 de diciembre con manifestación en Roma, Milán, Bari, Palermo y Cagliari con el slogan ‘Juntos por la justicia’. Draghi y el ministro de trabajo Andrea Orlando, manifestaban horas después incrédulos que no era justificable y esperaban una solución antes de llegar a esa situación.

El otro principal sindicato de izquierdas en el país -aunque más moderado-, Cisl, no se ha unido a la huelga pero ha convocado “una manifestación nacional responsable y constructiva” para dos días después, el 18 de diciembre. Criticaba, además, la elección del parón y había ya había expresado en los días precedentes no querer formar parte de “iniciativas que puedan aumentar la tensión social”. Tras esta línea propia de la organización, se han desencadenado una serie de valoraciones políticas a los dos lados: los que creen legítimas las quejas, sobre todo los partidos de izquierda, y los que no ven adecuado el momento porque defienden que el Gobierno ya ha cedido suficiente en la elaboración de las medidas incluidas en los presupuestos.