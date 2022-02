Italia, preocupada por las posibles restricciones al gas ruso

Que finalmente la invasión de Ucrania por parte de Rusia se materialice, o no, el problema energético desbarajusta la estabilidad económica de Europa desde hace meses . La subida de los precios afecta a todos los países, pero el mix energético que tengan -la mezcla de energías diferentes que se usan para proveer cada nación- puede derivar de manera muy diferente en cómo sufren los efectos bilaterales del conflicto. Italia es el país europeo que más gas ruso compra por detrás de Alemania y, si la guerra implicase el freno del suministro -que no tiene por qué ser así-, el Gobierno de Draghi deberá pensar en una estrategia y un mercado de gestión energética que solucione un peligro de desabastecimiento.

No solo puede afectar a las infraestructuras, como el canal de gas que pasa por Ucrania y que Rusia usa para distribuir sus recursos energéticos a Europa, sino que las sanciones que la UE puede introducir ante la estrategia bélica de Moscú podrían tener un efecto en el suministro energético entre países. Es por eso que el papel de Italia, siendo la principal afectada por su dependencia, puede convertirse en relevante en cualquier momento. Lo ha señalado la número dos de la Casa Blanca, Kamala Harris, que reconoce que “Italia no puede negar tener preocupaciones propias”. Además, ha mostrado cercanía con la preocupación declarada por Mario Draghi en las últimas horas, publicado por la agencia Bloomerg, que pedía que las sanciones no se dirigiesen al campo energético. La presencia del país transalpino puede materializarse en cualquier momento, ya que se espera un viaje inminente de Draghi a Moscú.