El parlamento italiano no aprueba la ley contra la homofobia

Los números se resolvieron con 154 votos a favor de bloquear la ley, 131 en contra y dos abstenciones. Entre esa sorpresa de última hora la ausencia del ex primer ministro Mateo Renzi, que ni siquiera se presentó a la votación y algunos votos de la parte más conservadora del Partido Democrático. Esta estrategia marca también la posición del partido de Berlusconi, Forza Italia, que con su voto a favor de la moción de la Liga y de Hermanos de Italia debe ahora asumir la dimisión del uno de sus diputados, Elio Vito, que ha declarado que no se siente “por coherencia con mis convicciones en condiciones de seguir en su cargo”. Durante el debate no han faltado las broncas y los gritos, tampoco las salidas de tono como la del diputado de la Lega Calderoli que definía la ley como “una porquería”.