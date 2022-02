¿Prometió la OTAN a Rusia no ampliarse?

En 2008, en una cumbre de la OTAN en Bucarest, el entonces presidente estadounidense George W. Bush, invitó, contra el criterio de los gobiernos europeos, a Ucrania y a Georgia a unirse a la OTAN. Esa promesa quedó en nada porque tras Bush no hubo interés en Washington y porque los europeos no creen que sea buena idea integrar a un país en conflicto con Rusia.

Baker no prometió a Gorbachov que la OTAN no iría nunca al este de Alemania porque simplemente en aquella reunión no se trató del tema. Porque probablemente ninguno de los dos preveía entonces esa posibilidad. No estaba en ninguna agenda. En su canónica y detallada obra sobre la historia de Europa, el historiador británico Tony Judt cuenta que si en algunas capitales de Europa del este sí se hablaba de una futura incorporación a la Unión Europea, no había debate sobre una eventual entrada en la OTAN.