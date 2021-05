Lou Syrah, experta en exorcismos islámicos: "En Francia se hacen exorcismos importados de Arabia Saudí"

P: En el libro, usted cuenta el exorcismo de Louisa, esa joven fallecida en los años 90 en un exorcismo islámico que da un giro violento. Pero no todos los exorcismos islámicos no son violentos, ¿verdad?

Es difícil contar cómo mi padre fue exorcizado. A él no le queda más que un recuerdo vaporoso. Mi padre, que nació en Francia, vivía entonces una de sus primeras crisis. Poco después sería diagnosticado como bipolar. Pero antes de que se ocuparan de él en el psiquiátrico – con todos los traumas que podía incluir ser internado entonces – sus padres, mis abuelos, venidos de Argelia, no tenían recursos para lidiar con este drama. Por eso recurrieron a la única cosa que conocían: la magia. Llamaron a lo que se lama taleb, curanderos. Le hicieron beber pócimas, le dieron amuletos mágicos, le rezaron, este tipo de cosas.

El conocido como exorcismo “sharia”, del que fue víctima Louisa, es un exorcismo importado de Arabia Saudí. Corresponde a una rama del Islam llamada “hanbalita”, salafista para abreviar. No es mayoritario en Francia. En los años 89/90, Arabia Saudí quería exportar su modelo religioso y distribuyó becas a jóvenes europeos, y hubo franceses que fueron a estudiar teología a sus universidades. Es allí, en Arabia Saudí, que jóvenes franceses, como el exorcista que mató a Louisa aprendieron un tipo de exorcismo violento, inspirado de una literatura de la Edad Media. De vuelta con un diploma de Medina, la ciudad del profeta, a estos jóvenes no les costó encontrar sitio en las mezquitas francesas.

Cuando he dicho que no había mención al exorcismo en el Corán, he olvidado de decir que, sin embargo, el exorcismo se trata en la Sunna [el conjunto de costumbres y prácticas sociales y jurídicas tradicionales, ndlr.]. Ahí se leen bastantes cosas sobre cómo el profeta curaba con plantas y cómo recomendaba la sangradura... en definitiva, la medicina de aquella época. El problema es que los saudíes, que tienen una lectura literal de los textos han rehabilitado todo esto para hacer de ellos una ciencia. Y hoy, en Arabia Saudí, hay clínicas de medicina profética, a las que la gente va a curarse el diablo, haciéndose sangraduras. Y usted me dirá: ¿Cómo algo así ha podido tener atractivo en el público francés?