Muertes y trato “inhumano”, la explotación laboral salpica a Australia

Sobre el papel, el denominado Programa de Trabajadores de Temporada (siglas en inglés, SWP), es una iniciativa de Australia en la que los empleados, generalmente ciudadanos de las Islas del Pacífico, y empresarios agrícolas salen beneficiados. En su sitio web, la organización vende dos objetivos principales: ayudar a los empleadores de los sectores de la agricultura a cubrir las carencias de empleo que no pueden ser satisfechas por la mano de obra australiana, y contribuir al desarrollo económico de los nueve países insulares del Pacífico participantes, a los que se les suma Timor Oriental. Como dicen los anglosajones, se trata de una situación “win, win”, es decir, en la que todos ganan.

Sin embargo, la práctica cuenta con algunos matices que contradicen el espíritu de este programa. No existe tal equilibrio entre patrón y temporero, y las condiciones de trabajo han sido catalogadas de “inhumanas” y más propias de la “explotación laboral”. No todos ganan y los que pierden, sacrifican mucho, incluso su vida.

Las cifras en la última década son alarmantes al haber fallecido 30 temporeros. P rincipalmente, en la carretera, durante el transporte a los campos de verduras y frutas o hacia sus alojamientos. También ha habido suicidios. Más de un 50 por ciento de esos fallecimientos han sucedido durante la pandemia, concretamente, 16 personas han perdido la vida en los últimos dos años. Este incremento no es casualidad.

El cierre de fronteras internacionales y estatales en Australia ha complicado las cosas por varias razones: ha habido menos movilidad para los temporeros tanto dentro como fuera del país, la falta de jóvenes mochileros con visas de trabajo-vacaciones (que generalmente van de granja en granja para costearse su viaje) ha provocado que los empresarios expriman más aún a los trabajadores isleños, incluso se han dado muchos casos en los que propietarios de granjas han realizado falsas promesas con condiciones laborales incumplidas, todo ello con unos índices de ansiedad y problemas de salud mental importantes y sin acceso sencillo a servicios sanitarios. Según la doctora Rochelle Bailey, de la Universidad Nacional de Australia, quien ha entrevistado a más de 500 trabajadores, la mayoría se encuentran en un estado de agotamiento físico y mental agravado por el Covid-19. “Muchos se quieren tomar un descanso para ver a sus familias pero no pueden por el cierre de fronteras internacionales”, argumenta la doctora.

Los turnos son de 12 horas. Los salarios prometidos son de alrededor de 500 euros a la semana, aunque la realidad que describen algunas organizaciones es que las deducciones excesivas de los propietarios de las granjas llegan a bajar esos honorarios a 185 euros semanales. Esto incluye alrededor de 125 euros cada siete días por el alojamiento, eso es compartir un contenedor o una habitación con otras seis personas. En algunos casos, los baños y aseos están al aire libre. E ntre los gastos que se deducen de los salarios también se incluye el transporte (entre 25 y 50 euros). Aquellos que se ofrecen a ser conductores están exentos de abonar esa cantidad. Éste es precisamente uno de los mayores problemas y, aunque no es la única, es una de las razones de que se hayan producido tantas muertes. Los conductores no están cualificados y se ponen al volante de autobuses antes y después de las jornadas maratonianas para transportar a sus compañeros a las granjas y de vuelta a sus alojamientos. Aunque son muchas las voces que urgen la aplicación de cursos de seguridad tanto en sus países de origen como en Australia, otros optan por que los trabajadores sean transportados por conductores locales especializados.

“Algunos empresarios tienen buenas intenciones y buenos programas de formación de conductores, pero no son la mayoría”, afirma a The Guardian, Shane Roulstone, portavoz del Sindicato de Trabajadores Australianos: “Para evitar que la tasa de mortalidad aumente aún más es necesario generalizar la formación de los conductores y establecer normas que obliguen a los empresarios a hacer frente al cansancio de los conductores. El departamento de competencias y empleo se ofreció a pagar un curso de formación de una semana, pero algunos empresarios se mostraron reacios a someter a los trabajadores a ese curso. Les saca de la línea de producción durante la mayor parte de la semana. Le he dicho al departamento que debería subvencionar los salarios como parte de la formación de habilidades, para que vayan a hacer un curso de conducción adecuado”, asegura.