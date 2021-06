Crisis de Gobierno: cambios en la alineación para remontar el partido

La actualidad a veces tiene sus caprichos. El de ahora es el de girar en torno a dos hechos que no se han producido . Los dos se dan por inminentes, pero ambos están sin confirmar. Uno es el de los indultos a los presos del procés. El otro es la remodelación de Gobierno con la que Pedro Sánchez pretendería cerrar el curso y resetear la legislatura.

El runrún de la crisis crece por momentos. Sería no ya un cambio de piezas sueltas , como los que se ha visto obligado a hacer en los tres años que lleva en Moncloa (para suplir a Huerta, Montón, Illa o Iglesias), sino una crisis de cierto calado . Para pasar página: la pandemia, la tensión con Marruecos, los propios indultos o el desgaste en general , acelerado desde las elecciones del 4M en Madrid. Y para mirar al futuro: con inmunidad de rebaño, la economía reactivada, los millones de Europa y de nuevo en marcha el diálogo en Cataluña, ente otros factores que apuntalan la idea de empezar de cero. Con tiempo para preparar el próximo encuentro electoral , y desde suelo firme.

“La legislatura empieza ahora” , dijo Yolanda Díaz. Y ese es el escenario para el que se prepara el gabinete de Sánchez, con cambio de caras incluido. Moncloa no lo ha desmentido. Se ha limitado a decir –como los ministros preguntados sobre el asunto- que el presidente está a “otras cosas” , y a recordar que lo de formar y mover al equipo es prerrogativa suya en exclusiva y que lo anunciará “en el tiempo y forma que determine”. Cualquier otra respuesta hubiera sido novedad.

El factor sorpresa es un valor añadido en los movimientos de este tipo que lo que pretenden es, precisamente y entre otras cosas, dar un giro de guion y retomar la iniciativa. “Vamos a dejar de hablar unos días de los indultos para hablar de una crisis de Gobierno. Cambiamos de conversación”, apunta Nacho Corredor, analista político. Sus palabras hablan no solo de lo que se da por descontado, tomar la iniciativa y gestionar el timing, sugieren además un elemento añadido que puede estar manejando el Gobierno al poner en circulación que la crisis está al caer. Distraer la atención de un caso incómodo.

Antón Losada, politólogo , no duda de que habrá remodelación –“la va a haber seguro”- pero no ve tan claro si será “antes del verano o después”. Su criterio es que se trata de una crisis oportuna porque “ a este Gobierno le ha pasado lo peor que le puede pasar en una democracia actual: perder el control de la agenda. Que es lo que marca la diferencia entre estar en el gobierno o en la oposición, el principal recurso competitivo”.

Losada, que es además profesor y tertuliano, cree que el Ejecutivo de Sánchez “lleva un tiempo en el que ha perdido el control, por dos motivos esenciales: no haber sabido interpretar los resultados de Madrid y haber gestionado mal la nueva fase de la pandemia. “Lo que es una buena noticia se convirtió en un problema”, dice con respecto al último choque de Sanidad con las comunidades por las últimas recomendaciones sanitarias y, en general, al vaivén del Gobierno, reteniendo y cediendo el control de la gestión. “Los demás también juegan” , advierte en referencia a los presidentes autonómicos, “y la agenda de la pandemia se la ha marcado el Gobierno de Ayuso. Ha perdido la iniciativa ”.

La ruptura Felipe-Guerra y el "cuaderno azul" de Aznar

Algo parecido pasó cuando, en plena crisis, Zapatero prescindió de Pedro Solbes en Economía para ponerla en manos de Elena Salgado . Más que un cambio fue un golpe de timón. Zapatero no coincidía con las recetas del ministro saliente. Rajoy , fiel al adjetivo de inmovilista que le acompaña de siempre, fue poco dado a provocar crisis. Las que acometió apenas se limitaron al relevo de un ministro puntual.

Antón Losada recurre al fútbol para explicar el sentido de estos movimientos: “Son como la sustituciones en fútbol. Para corregir el juego y que la afición entienda que haces algo. Es mandar el mensaje que has entendido y que ve que te das cuenta de que las cosas no van”.

En el caso de ahora, a Sánchez, en efecto, no le carburan las encuestas. Hay algo que no va. Y, además, viene de un periodo en el que no se ha podido dedicar a otra cosa que la pandemia, con el deterioro que ello ha supuesto para su equipo.