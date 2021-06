La oposición frontal a los indultos se desfonda en el largo proceso de debate sobre la medida de gracia

Luego se ha pasado todo el día matizando: que la "normalidad" se refería al cumplimiento de la Constitución, que en la CEOE hay empresarios en favor y en contra de los indultos, que los empresarios lo que quieren es estabilidad. Pero al final del día terminaba repitiendo la misma frase en una entrevista en Ondacero : "Si me preguntas que si esto trajera la normalidad, qué te parecería, pues te diría que me parece bien". Mucho más contundentes han sido los dirigentes empresariales catalanes del Círculo de Economía que han expresado su respaldo a los indultos ante la cara del propio líder del PP, Pablo Casado.

El Waterloo de Sánchez

El desahogo, desliz o lo que fuera de Garamendi no es significativo tanto por lo que dice en sí –la patronal “no opina porque no es su función”, recuerdan desde la propia organización- como porque consolida un clima . Transmite la idea de que el empresariado duda, se borra. Lo que le faltaba al globo de la contestación para desinflarse. No por completo, pero casi.

Calma tras los indultos

Así que la ilusión, aunque sea remota, de que tras los indultos pueda llegar cierta calma explica la condescendencia de Garamendi con la hipótesis de que se concedan las medidas de gracia y otros mensajes similares llegados desde el mismo sector. El Círculo de Economía Catalán, por ejemplo, que defiende “el uso de cualquier medida dentro de la ley”. Una vieja gloria de la política catalana, como Josep Antoni Duran i Lleida, que afirma en una tribuna: “Tengo la certeza de que sin los indultos no podremos avanzar”. Pepe Álvarez, líder de UGT, que los define así: “Son una pieza clave para iniciar un proceso de acuerdo y entendimiento”. Y todo la misma semana en que la mayoría del Congreso -ahí no ha habido sorpresas- ha respaldado que el Gobierno conceda los indultos .

Para los intereses de Moncloa está siendo un proceso de maduración lenta, que le está dando resultados. A Sánchez le ha venido bien que Felipe González, que en su día dijo que no los daría “en estas condiciones”, ahora afirme que no quiere que Junqueras y demás “estén más tiempo en la cárcel”. Le ha venido bien también que en las primarias socialistas en Andalucía, no haya habido voto de castigo. Que se haya impuesto el candidato de Ferraz, al que podían haber pasado factura las supuestas concesiones al independentismo catalán. El nuevo barón, Juan Espadas, de lo primero que dijo es que apoyaría lo que el Gobierno decida. Sea sí o sea no.