Francesc Jufresa, el abogado que pidió los indultos del 'procés' acusa al Gobierno de usarlos para "chalanear"

A su juicio, el Ejecutivo ha "chalaneado" con los indultos para conseguir el favor de ERC. Jufresa, experto penalista, que insiste en que deberían haber ido mucho más rápidos y en que el Gobierno ni siquiera debería haber pedido informe al Supremo porque al ser "delitos de naturaleza política" no era necesario hacerlo.

De los magistrados del Supremo, alaba su "inteligencia"; y espera que en su informe se pongan de perfil y digan que el indulto es potestad del Gobierno y que ellos no tienen nada que decir y elaboren un informe "neutro": "Yo discrepo mucho de ellos, pero son unos magistrados muy inteligentes y son capaces de hacerlo", responde.

Eso sí, reprocha que el presidente del tribunal se ha tomado mucho tiempo y ha contribuido a "dilatar el proceso", pidiendo informes que no eran necesarios, como el de la Abogacía del Estado o la opinión de los propios condenados, que no está recogida en la ley.

Una petición sin espíritu independentista, para "pacificar un país"

"Yo no soy nacionalista de nada, soy ciudadano del mundo", asegura mientras reflexiona sobre el efecto que el 1-O y la posterior sentencia han tenido en Cataluña: "Tenemos un país dividido, íbamos muy bien y ahora no somos motor de nada, somos el vagón de cola. LO que quiero es que esto se pacifique un poco, que vuelvan las entidades bancarias, etc.".