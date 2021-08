Expertos sobre las orcas en el Estrecho: "No podemos tratarlo como ataques, son interacciones"

Respuesta: Lo que está pasando es claro , las orcas, de pronto han empezado a interactuar con las embarcaciones, sobre todo las embarcaciones de vela. Nosotros pensamos que más que probablemente por la forma de su timón. Otra cosa es explicar por qué está pasando . El por qué no podemos explicarlo con los datos que tenemos en la actualidad, y tampoco sabemos si vamos a poder explicarlo alguna vez. Vamos a intentar sacar información de las interacciones que se producen, pero evidentemente los animales no nos van a decir por qué lo hacen, sino que tendremos que intentar deducir o hipotetizar por qué lo están haciendo.

R: Ellos se pueden sentir con miedo, pero otra cosa es atacados. Son interacciones. En primer lugar porque, taxativamente, la orca no pretende comerse nada, no tiene animadversión hacia nadie, no pretende destruir absolutamente nada. No debería hablarse de ataques. Por otra parte, En el marco de la información sobre el tema hay que considerar el poder que tienen las palabras. Utilizar unas u otras puede suponer una reacción hacia las especies en uno u otro sentido. El lobo `atacaba´ y acabó extinguido, el lince `atacaba´y acabó extinguido. Hay que ser cauteloso. No podemos tratarlo como ataques. Son interacciones.