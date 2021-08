Los pasos de los afganos para lograr la ‘tarjeta roja’, el documento que les da protección internacional

"El problema es que no se sabe cuántas personas llegarán ni durante cuánto tiempo ", explica Iñigo Vila , el jefe de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, la organización que se encarga de darles una primera atención nada más llegar.

"Para nosotros es el día a día. Aunque no lo hacemos normalmente en Madrid como está pasando en esta ocasión, sí que es verdad que lo hacemos de manera habitual en la costa con la llegada de pateras , en el sur de la península, Canarias, en las ciudades autónomas o en Baleares o en reasentamientos que se realizan de unos países a otros", señala.

"La mayoría son familias con niños. Vienen con documentación, lo que facilita mucho los trámites. No hay menores no acompañados, por lo que no es necesario hacer una separación de los adultos. Intentamos que pasen el menor tiempo posible en el campamento. Tenemos un plazo de 72 horas pero la mayoría salen en 48 horas y son trasladados a los puntos de acogida", dice Fernández Gibaja.