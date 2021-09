El mapa de las hectáreas que el volcán ha engullido en tierra y las que ya ha ganado al mar

Tal y como se ve en la recreación efectuada por los servicios gráficos de NIUS, en estos momentos hay varias bifurcaciones. La salida que ha encontrado la colada hacia el océano Atlántico no ha impedido que parte de esa lava se extienda hacia los lados . Además, el área más cercana al cono del volcán se está ensanchando ligeramente por su ladera norte.

"La lava no es agua, su comportamiento no es fácil de predecir" ha asegurado Luca Daria, el director del área de vigilancia volcánica del Pevolca. Tal y como ha explicado el experto en la Radio Televisión Canaria, la situación puede cambiar de "forma poco predecible y repentina". Ahora la mayor parte de la lava está circulando por la colada principal, pero "no se puede descartar que formen otras coladas", ha subrayado.