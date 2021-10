La personalidad jurídica del Mar Menor a debate, de lograrse tendría "derecho a vivir"

Muy pocas propuestas de Ley promovidas por ciudadanos llegan al Congreso. Pero tras once meses de insistencia la agrupación ILP Mar Menor lo ha conseguido , ya tiene l as 639.826 firmas requerida s (cien mil por encima de las necesarias) para que se debata su propuesta de Ley, la que pretende dotar de personalidad jurídica a la albufera murciana.

En realidad lo que piden no es otra cosa que conseguir que tenga una carta de derecho s que garantice, entre otros, su derecho a vivir , para acabar así por ejemplo con los vertidos de la agricultura que han provocado una eutrofización (crecimiento desmesurado de algas microscópicas) que no le permiten respirar.

La profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, Teresa Vicente (59 años, Lorca) cuenta, cuando se le pregunta, que de pequeña vió llegar al despacho laboral de su padre a varias mujeres maltratadas que no podían denunciar en los juzgados, en aquella época las mujeres no tenían personalidad jurídica.

Una indefensión que entonces le parecía injust a. Como le parece ahora que el mar en el que se bañaba de pequeña se encuentre a merced de decisiones políticas que no acaban de dar sus frutos.

Y no solo eso, además:

Este comité no sería el único que podría actuar. Cualquier persona física (o jurídica) estaría legitimada a la defensa del ecosistema a través de una denuncia en el Tribunal correspondiente.

"Recuerdo cuando de niña nos bañábamos entre caballitos de mar, era mágico, entonces hacíamos lo que llamábamos baños de asiento, te sentabas porque no te cubría y comías berberechos. Al final salías del agua con la piel arrugada y llena de sal", comenta María Paz Valenciano (Murcia, 1978), una murciana que confiesa apenada que ya ni recuerda los años que hace que ya no se baña entre sus aguas. Y no es la única que ha renunciado a bañarse allí.