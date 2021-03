Los 'agujeros' del experimento de Love of Lesbian: "Se han podido colar falsos negativos al concierto"

Ildefonso Hernández, experto de la SESPAS, advierte de que "la sensibilidad de las pruebas de antígenos varía entre el 60 y el 80%"

Además, aunque los asistentes no se bajaran la mascarilla, no hay riesgo cero: "No había distancia social y hay diversas posibilidades de infectarse"

El experto incide en que "sería mejor que el seguimiento fuera más exhaustivo": no hay cribado tras el concierto ni se detectarán los asintomáticos después

Lo han bautizado como "el concierto del año". "Todo el mundo nos está mirando", exclamó a su masa de seguidores el cantante de Love of Lesbian, Santi Balmes. 5.000 personas sin distancia social, pero con mascarilla FFP2 y con un test de antígenos superado. No obstante, como todos los 'experimentos', este tampoco está exento de riesgo y hay razones para pensar que no es tan seguro: "Puede ser perfectamente que se hayan colado falsos negativos en el concierto".

Así lo advierte el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), Ildefonso Hernández, que se basa en el nivel de sensibilidad de los test. "La sensibilidad de las pruebas de antígenos varía entre el 60 y el 80%; si es del primero, eso significa que deja de detectar a cuatro contagiados de cada diez, si es del segundo, deja de hacerlo en dos sobre diez", asegura el Catedrático de Salud Pública, citando datos del Centro de Control de Enfermedades.

Los casos en los que la prueba detecta más positivos es en sintomáticos, ya que reconoce a nueve de cada diez y solo se le "escapa" uno a aquellos test de mayor calidad, pero "su capacidad de detección en asintomáticos no es muy alta, por lo que hay una proporción significativa que no se detecta". Una advertencia que se apoya, además, en que la mayoría de asistentes no tenían síntomas (controlado también por el control de temperatura previo a la entrada al Palau Sant Jordi), a excepción de algún posible "irresponsable" que haya intentado ir a pesar de encontrarse mal.

Asimismo, la posibilidad de que hayan entrado positivos encubiertos por un falso negativo, junto a la falta de distancia entre sus asistentes, hace que no haya riesgo cero. "Aunque no te bajes la mascarilla para cantar y la lleves puesta todo el rato, es posible que te la toques y que luego toques al de al lado o que te vuelvas a tocar... hay diversas posibilidades de te infectes por distintos medios".

Aun así, Hernández reconoce que los falsos negativos de un test "son menos contagiosos, pero pueden serlo y estar en el quinto o sexto día de infección y pueden estar transmitiendo". Además y de la misma forma, igual que los test no habrán detectado todos los casos, "puede ser que cuatro de los seis positivos que obtuvieron no lo fueran" dado su nivel de especificidad.

Su seguimiento "sería mejor que fuera más exhaustivo"

Los encargados del estudio de campo (y no 'estudio clínico', ya que estos se hacen con personas contagiadas y, en este caso, eran supuestamente sanas) trabajarán con el servicio de vigilancia epidemiológica del Departament de Salut del Govern catalán, que facilitará el 10 de abril cuántos de los 5.000 seguidores del grupo barcelonés den positivo en las próximas dos semanas.

Así obtendrán la incidencia estimada de asistentes diagnosticados para compararla después con la de la población general del mismo grupo de edad, en el mismo periodo de tiempo y en la misma ciudad, detalló el coordinador médico del concierto, Josep Maria Llibre, que reconoció que no diagnosticarán los contagios posteriores que no desarrollen síntomas ya que estos no acudirán a los servicios de salud para hacerse ninguna prueba.

No obstante, y en caso de que ese sea el seguimiento de la muestra, "no se puede saber si se han contagiado en el evento o tras haber participado en él", asevera Hernández. "Una investigación intensa debería comportar un consentimiento conforme dichas personas no van a tener contactos los siguientes días, o incluiría entrevistas a todas ellas para saber sus comportamientos sin interferir en sus vidas", en sus propias palabras. De esta manera, tan solo se puede establecer una relación de probabilidad entre aquellos que se contagien y el hecho de que la infección se haya producido en el concierto.

Los 5.000 seguidores de Love of Lesbian participaron en un cribado previo el mismo día, en salas míticas como Razzmatazz, Apolo y Luz de Gas, convertidas por un día en 'ambulatorios'. Allí, se les practicó un test de antígenos, pero el portavoz de la SESPAS cree que estos deberían haber sido pruebas PCR y no solo llevarse a cabo antes del concierto, sino también días después. "Sería mejor que su seguimiento fuera más exhaustivo, con un cribado con PCR antes y después del evento".

No obstante y sin conocer al detalle el diseño de la prueba piloto, en la que han participado profesionales del Hospital Germans Trias i Pujol, "es bueno que se plantee una investigación de ese carácter", según insiste: "No me parece que sea un esfuerzo inútil, ya que contribuirá a tener más evidencias y es importante reflotar la cultura porque es una actividad sostenible que da empleo, pero es importante que se haga con solidez para que tenga garantías".

¿Es el momento para 'experimentos'?

Algunas voces, tanto anónimas como autorizadas, coinciden en que no es oportuno. El subdirector de Protección Civil en Cataluña, Sergio Delgado, cree que esta es una "gran contradicción", tal y como ha valorado en sus redes sociales: "Mientras la normativa no nos permite encuentros con familia o amigos en casa en Semana Santa, se organiza un concierto con 5.000 personas en un estudio científico. Difícil encaje de todas las piezas".

Lo siento, no entiendo este experimento piloto. Considero que es una temeridad jugar con la incertidumbre que sabemos tienen los test diagnósticos de #COVID19

Por su parte, el doctor en Biología e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Lluís Montoliu, asegura "no entender este experimento piloto". Asimismo, lo considera "una temeridad", como tantos otros usuarios anónimos que establecen esta situación con las aglomeraciones de turistas en Madrid.

De hecho, el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) tampoco cree que sea el mejor momento: "Teniendo en cuenta que estamos en una fase de subida de incidencia, yo no lo hubiese hecho, lo hubiese dejado para una situación de menor incidencia porque, si lo haces con una incidencia alta y falla, puedes crear un gran problema".

El ocio nocturno pide más pruebas pilotos

A raíz de este estudio y su precedente, un concierto con 500 personas en las que sí que se practicó un cribado después que no dio ningún contagio, que buscan un protocolo para la vuelta de los conciertos y festivales, el sector del ocio nocturno ha exigido al Gobierno un calendario de desescalada con más pruebas piloto.

La patronal Spain Nightlife considera que ha llegado el momento de que se "empiecen a flexibilizar" las medidas restrictivas impuestas después de que el sector lleve soportando más de un año de cierre total y sin apenas ayudas económicas, apostando por someter el derecho de admisión a test previos y a estrictos protocolos de seguridad, según ha informado Spain Nightlife.