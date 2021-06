Cómo controlar e identificar las claves del supercontagio puede ayudar en el futuro de la pandemia

En las conclusiones de su investigación, los científicos de la Universidad de Colorado en Boulder señalaban que el control de los superportadores , ese pequeño 2% que "en un momento dado" lleva una gran carga viral , será clave para prevenir nuevos brotes, "ya que estos individuos continuarán sosteniendo e impulsando la epidemia si no se localizan". Hay razones para la cautela: pueden no tener síntomas y provocar un supercontagio si ese momento dado corresponde a una cena o un evento social con muchas personas cerca.

Un panorama epidemiológico distinto: "La posibilidad de supercontagios irá descendiendo"

Macip recuerda que los grupos de más transmisión pueden variar en países con un gran porcentaje de inmunizados. En Reino Unido, con todos los mayores de 50 años con al menos una dosis , hay más contagios entre los niños e incluso brotes en colegios. En Israel, que tiene un nivel de vacunación aún más alto, la transmisión es baja incluso entre los menores. "La clave es principalmente detectar cuanto antes los brotes, aunque sean pequeños, vengan o no de un supercontagiador. Por eso es importante hacer muchos test", estima el científico.

Supercontagios y variantes más transmisibles: el "cóctel perfecto para sembrar el caos"

La vacunación desigual en el mundo: caldo de cultivo para variantes y supercontagios

"Allá donde no lleguen las vacunas, y no exista prevención en los contagios, el virus seguirá circulando previsiblemente de manera similar a como está circulando ahora. Esto facilitará que el patógeno siga 'probando' variantes nuevas, en esta gran fábrica de pruebas que es la población", alerta Salas, que no descarta "el riesgo de que surjan variantes de escape a las vacunas".