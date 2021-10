'La muerte más cruel' o cómo las residencias se convirtieron en el agujero negro del covid

A partir de este domingo 24 se presenta en el Festival de Cine de Valladolid La Muerte más cruel -dirigida por Belén Verdugo con guion de José María Izquierdo y Eva Catalán -, un documental imprescindible que no sólo levanta acta de la página más negra, dolorosa e indigna de la pandemia, también explora las causas del desastre. Más de 30.000 residentes murieron de covid en el primer año de la pandemia, casi 20.000 en los primeros cuatro meses . ¿Era inevitable?

Antes de que la ola golpeara de lleno, “sabíamos que había que proteger a los mayores”, apunta el analista de datos Kiko Llaneras. Sin embargo, no se tomaron a tiempo medidas preventivas. Tampoco las residencias estaban preparadas frente al coronavirus, no son centros sanitarios. Por si fuera poco, muchas estaban al límite por los recortes en gasto social. “¿Si no hubiera habido estos recortes, hubieran sido las consecuencias tan letales en estas residencias donde viven 300.000 personas?”, se pregunta el presidente de los gerentes de servicios sociales.