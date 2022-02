Yo tuve leucemia, cáncer. Me salvó la vida Antonio, que cogió la médula que había donado un señor alemán y me la puso

"Yo tuve leucemia, cáncer. Me salvó la vida Antonio, que cogió la médula que había donado un señor alemán y me la puso". Así de sencillo resume Mateo, rodeado de su álbum de cartas pokémon y sin dejar de juguetear con una pelota de gomaespuma, su enfermedad y su salvación. Pero no fue tan fácil. "No sé si le costó mucho a Antonio curarme, esa es una pregunta que tengo que hacerle", dice. La respuesta de su médico, Antonio Pérez Martínez, jefe del Servicio de Hematoncología Pediátrica de La Paz y director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas, será que sí, que le costó.