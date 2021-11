Rosa, enferma de ELA y donante de órganos: "Donar le da sentido a mi vida y a mi muerte"

Lo hace tan solo unas horas antes de que su caso, el de un donante de órganos con enfermedad neurodegenerativa, se exponga en la XVII Reunión Nacional de Coordinadores de Trasplantes. Tener este tipo de dolencias no es impedimento para donar órganos, pero muchos no lo saben. A Rosa se lo han explicado de una manera muy gráfica, que ella reproduce así: "Tenemos el enchufe, que es el cerebro, los cables, que son los nervios, y las bombillas, que son los órganos. Con mi enfermedad se me estropean los cables, a veces el cerebro, pero las bombillas no se han fundido. Si las alimentara un cable no dañado, no enfermo, brillaría. Pues así son mis órganos. Funcionan, pero nadie les dice que deben funcionar". Es decir, que son perfectamente aptos para otra persona "a la que le funcionen los cables".