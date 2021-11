Los instrumentos de defensa legales para protegerse frente a un agresor o un violador

Se utilizan apuntando a la cara del atacante y a una distancia suficiente para que el gas incida lo más directamente posible en el rostro, con el fin de que se le nuble la vista durante unos segundos. Existen marcas homologadas en España por el Ministerio de Sanidad y Consumo como Falken, ASAC y Nidec, que tienen una autorización especial . Otras marcas no están permitidas, ya que se consideran productos químicos de fabricación casera .

Igual que los llaveros que ocultan punzones o los bolígrafos que esconden pinchos. El Reglamento de Armas y Explosivos establece que no son legales , como tampoco los bastones- estoque, las navajas, puñales o cualquier otro instrumento especialmente peligroso para la integridad física de las personas.

En el mercado se ofertan dispositivos electrónicos que no provocan ningún daño . Como las ' alarmas de pánico' o 'llaveros espanta violadores'. El pasado mes de octubre una joven evitó ser víctima de una agresión en Caspe (Aragón) gracias a uno de estos artilugios, que activó cuando un hombre la acechó cerca de su portal. Fue detenido por la Guardia Civil.

En China las autoridades han alertado por la venta de un lanzallamas de bolsillo , el llamado 'Yipinxuan' o ' llama antipervertidos '. Está inspirado en una linterna de bolsillo que cuenta con un pequeño lanzallamas o encendedor , que comercializa la firma japonesa Soto con el nombre de 'Pocket Torch '. En realidad surgió como una herramienta para utilizar en las salidas al campo y aplicar calor de inmediato. Alcanza una temperatura de hasta 1300 °C. Ahora se presenta con un formato parecido al de un pintalabios. Puede causar heridas graves , por lo que la policía lo cataloga como potencialmente peligroso . Al ponerse sobre la piel pueden quemar o desfigurar al atacante, tal y como advierten en las páginas web en las que se venden. Las autoridades ya han advertido que estos dispositivos no cumplen con la normativa y son ilegales.

En Estados Unidos se ha puesto de moda una pegatina inteligente capaz de detectar cuándo se está produciendo una agresión sexual y denunciarla al momento . El dispositivo llamado Intrepid , se engancha en la ropa interior y está conectado vía bluetooth a una aplicación móvil. En caso de detectar que la ropa se quite de forma brusca, el sistema envía un mensaje al usuario preguntándole si está siendo víctima de un ataque. En caso de que asienta o que no responda se alerta a cinco contactos , a la policía y el móvil empieza a grabar todos los sonidos que capta alrededor.

Estos hombres no se esperan una reacción de lucha por lo que si la víctima se opone, suelen desistir en pocos minutos. No atacan a mujeres que caminan rápidamente ni cargan paraguas u objetos que puedan ser usados para defenderse a una cierta distancia. Las llaves o armas blancas no suelen intimidarles porque para usarlos, las víctimas tienen que dejarlos aproximarse demasiado.