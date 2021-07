Policías nacionales intervienen en un altercado entre agentes locales de El Puerto de Santa María

Miren bien la fotografía porque refleja un momento insólito . No, no son policías nacionales haciendo una visita de cortesía a sus compañeros de la Policía Local de El Puerto de Santa María. Son policías a los que ha llamado otro policía para poner orden en una trifulca. Porque eso, una trifulca, es lo que se montaba ayer por la mañana, en las dependencias de la policía local de esa localidad gaditana.

Hasta que llegó el día de ayer. El sub inspector que actúa como Jefe accidental ordenó cerrar las puertas de las dependencias del grupo de atestados al no haber ningún policía local debidamente uniformado con sus respectivos pantalones reglamentarios, para hacerse cargo. Orden dada, orden incumplida. Cuando poco después el sub inspector pasaba por esas dependencias, se encontraba con uno de sus policías en pantalones de calle haciendo uso de un ordenador. Y ahí empezó todo. El sub inspector pidió al policía, por favor, que abandonase la sala.