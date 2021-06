Vuelo a Gibraltar y escapadas a España, la 'trampa' de los británicos para no hacer cuarentena al volver

" Si tu llegas a Gibraltar ya estás en la lista verde ", dicen. "Ahora te montas en el barco de un amigo y te vas a Fuengirola o Estepona, a un puerto deportivo. Ahí no está controlando nadie. A la vuelta ellos no van a decir que han estado a este lado de la verja".

"He perdido la cuenta de las personas que se dicen quedarse en Gibraltar, y dicen sí, vamos a pasar a España", relata el enviado de la ITV, Simon Calder, cuando se le hace esa pregunta. "Y yo les digo, no pueden a menos que estén preparados para autoaislarse a la vuelta. Pero me temo que no estoy seguro de cuantos de ellos me estaban realmente escuchando".