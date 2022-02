La investigación de un catarro en una base antártica revela que el frío reactiva virus latentes

“¡Abrígate, que vas a coger frío!” ¿Quién no ha escuchado, o ha dicho, esta frase alguna vez? Detrás de ella, el afán de que los hijos (que suelen ser quienes más la escuchan) no se resfríen. ¿Cuánto hay de cierto en ello? ¿Cuánto tiene que ver el frío con ponerse enfermo?

“Posiblemente el virus estaba latente en alguno de ellos, y al venir días de mucho frío, se reactivó en esa persona. Al estar todos más juntos de lo habitual, esos días, se generó ese brote”, explica Bautista. Y lo ocurrido no es raro, sino bastante habitual. Pero el caso de la Antártida es importante para ilustrarlo “porque ahí están aislados totalmente, y la hipótesis es muy plausible. El médico tiene la certeza de que no se han relacionado con nadie, y por eso concluye, con una cierta certeza, que tuvo que ser un virus latente”.

Esto, en otros contagios que ocurren de forma habitual en nuestro día a día, no es tan fácil saberlo. “No sabes si te has contagiado por otra persona conviviente, o porque has cogido frío al salir a la calle y en ese momento, de forma local, se ha debilitado el sistema inmune y lo has desarrollado”. En cualquier caso, lo que sabemos es que el frío activa virus latentes, “porque hay un oportunismo de los patógenos que hay en tu garganta, por ejemplo, o en las mucosas en general”. ¿Pero cómo ocurre este proceso?