El Guernica venezolano está en Londres

Su madre y Rhazés eran invitados a recepciones en el Palacio de Miraflores por el presidente Rafael Caldera , cuando éste estuvo en el poder. Caldera, que estaba más a la derecha que Pérez, era amigo de su madre y de Rhazés, pese a que éstos eran de la izquierda radical. “La izquierda y el partido de Caldera eran gente intelectual y tenían en común la intelectualidad y la cultura”, cuenta Balbi. “ Yo siempre tuve esos dos discursos en la cabeza (el de derechas y el de izquierdas) ”, recuerda. Su padre era más superficial, no se metía en política y era feliz, disfrutaba de la vida. En cambio, su madre estaba más comprometida políticamente. Aunque las ideas de Frank y de su madre no coincidían, “los dos nos escuchábamos pacientemente, sin proferir insultos ni ofensas, siempre con respeto”. Y así es el Guernica de Balbi, un retrato en el que se posiciona políticamente sin insultos ni ofensas, como si conversara con su madre. ¿Cómo hubiera reaccionado ella ante esta foto? “Mi mamá hubiera admirado la exposición objetivamente sin hablar mucho, para respetarme, aunque un poco incómoda porque ella creía fielmente en este movimiento que hay en Venezuela”, dice.

José Gregorio Hernández fue interpretado por Honatan Mijares . Al principio pensó que no se parecían en nada, pero acabó sorprendiéndose de su parecido tras la caracterización. “Crecí escuchando historias de José Gregorio Hernández entre las señoras mayores, era el santo que se aparecía y las curaba, los venezolanos crean estos iconos para buscar una ayuda”, cuenta Honatán, que es DJ y ha compuesto el tema principal de la exposición, una canción dance que se llama ‘Therapy’ . En su investigación descubrió que no era médico sino quiropráctico. “Era una persona muy generosa emocionalmente y por eso se ganaba a la gente”, dice.

Entre las fotos, brillan unos ojos azules, húmedos, los ojos de una mujer elegantísima con un vestido rosa. Hay algo en aquellos ojos que no se pueden dejar de mirar. Balbi cuenta que es una foto de su tía Lola, la esposa del hermano de su padre. Se la hizo en Caracas en el año 2010, en su dormitorio, el día que cumplía 97 años. La mujer le estaba hablando de su difunto marido con un retrato de él en la peinadora. “Me estaba explicando su vida cuando recordó cómo enfermó y de repente dejó de hablarme y los ojos se le quedaron en alguna parte, ya no estaba allí”. Entonces fue cuando Balbi le hizo la foto, que tituló “El marido de Lola”. Su marido está en los ojos de Lola y, por unos instantes, por todo el estudio de Balbi. La foto fue expuesta en la National Portrait Gallery de Londres, la galería de retratos más importante del mundo. “Yo no soy un fotógrafo de política, es algo circunstancial ahora porque yo necesitaba expresarme en ese sentido porque me duele lo que pasa en Venezuela”, confiesa Balbi, que, de alguna manera, ha hecho un retrato de Venezuela.