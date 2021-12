Adiós a la casa de Aute: "¡Qué pena de país que no se guarda la memoria!"

"La familia se fue poco después de su muerte y se quedaron muchas pertenencias de Aute. La gente entraba a llevarse algún recuerdo " cuenta Catá quien confiesa que uno de los que accedió a la casa fue su hijo de doce años. "Por un lado pensaba que era expolio y no me gustaba pero también sentía esa parte romántica de poder quedarte con un recuerdo para siempre".

"Me da pena que se destruya, era su isla particular, su remanso, el lugar donde Luis Eduardo ha creado tanto. ¡Que pena de país que no se guarda la memoria!. Los propietarios tienen todo el derecho de vender porque tienen que vivir, pero las autoridades podrían haber hecho algo bonito, quedarselo para construir algún espacio de algo", reflexiona matizando que, desde que Aute sufrió el infarto (2016) que le acabó alejando de la música, los ingresos familiares disminuyeron.