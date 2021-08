¿Es la devolución de los menores el heraldo de la reconciliación entre Marruecos y España?

¿Puede considerarse el inicio del regreso a Marruecos de los 700 menores no acompañados que malvivían en naves en Ceuta el primer paso para la normalización de las relaciones entre Madrid y Rabat? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora puede decirse que el acuerdo con Rabat para comenzar las devoluciones es fruto de conversaciones mantenidas al máximo nivel entre ambos países en las últimas semanas. Lo cual no es poco. S i tras la crisis de mediados de mayo -cuando más de 10.000 personas procedentes de Marruecos accedieron a la ciudad autónoma en menos de 72 horas gracias a la permisividad de las fuerzas marroquíes y los dos países se enzarzaban en un tenso cruce de acusaciones-, se creyó que la ruptura total era inminente, ahora esa posibilidad parece haberse evaporado.

El acuerdo con Marruecos supone el cumplimiento, por primera vez, del acuerdo entre España y Marruecos sobre la cooperación de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno concertado, firmado en 2007.

Por el momento, al cierre de este texto apenas eran 15 los menores que habían atravesado la frontera hispano-marroquí tras abandonar el pabellón de Santa Amelia, según informaba El Faro de Ceuta. No hay que olvidar tampoco que más allá de estos 700 menores incluidos en el acuerdo quedan varias miles de personas repartidas en otras instalaciones y también en distintos puntos del territorio ceutí cuyo futuro es poco nítido.

El logro diplomático alcanzado por Interior no ha convencido para nada a los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Ione Belarra, al frente de Derechos Sociales, lamentaba no haber recibido “ninguna respuesta” del ministerio liderado por Fernando Grande-Marlaska a pesar de haberles propuesto, aseguraba la política navarra, “trabajar un protocolo de reagrupación familiar de niños y niñas que migran solos”, según informaba Europa Press.

La de Belarra no ha sido la única voz discrepante con la decisión de Interior. Durante la tarde del viernes, el Defensor del Pueblo pedía el cese de las devoluciones por considerar que incumplen los requisitos de la ley de extranjería. También Save the Children denunciaba que cualquier repatriación colectiva de niños o adolescentes es “ilegal” y que cada caso ha de analizarse de manera individualizada, a demás de recordar que los regresos han de ser voluntarios y que debe primar en ellos la protección de los menores.

Según la ONG, un 25% de los niños llegados desde Marruecos a los se entrevistó en la ciudad autónoma fue víctima de violencia física , abusos o malos tratos en su país de origen. Los gestos de los muchachos, como mostraban ayer las fotografías de los pequeños autocares en que viajaban rumbo a Marruecos, no destilaban precisamente entusiasmo.

Ningún responsable del Estado marroquí se ha apresurado a manifestarse sobre la cuestión. No tiene por qué producirse manifestación alguna durante el fin de semana. Solo se conoce que un primer grupo de jóvenes –de unas 15 unidades- ha llegado al centro de asistencia social de la ciudad de Martil, a 30 kilómetros de Tetuán, según informaciones de EFE.

El medio digital oficialista Le360 es lo más cercano a una voz oficial y apenas dedicaba a la cuestión una breve nota en la este viernes que se afirmaba que “Marruecos ha dado su consentimiento a la repatriación masiva de menores no acompañados desde Ceuta”.

No cabe duda de que Marruecos aguarda de España gestos tangibles más allá del relevo en el Ministerio de Exteriores y de la salida de Pablo Iglesias –poco querido en Rabat después de manifestarse a través de un tuit a favor de la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara- del Gobierno.

En fin, augurar la reconciliación total entre los dos países en los próximos meses es más que osado. Marruecos ya se encargó de repetir a las autoridades españolas el pasado mes de junio, días después de la crisis migratoria en Ceuta, que el desencuentro trascendía la entrada y estancia durante 44 días del líder del Frente Polisario Brahim Ghali en España y que Rabat no tenía un problema migratorio ni con Madrid ni con la UE. No lo vio de la misma manera el Parlamento Europeo, que reprobó a Rabat por su actitud en la crisis ceutí con su declaración del día 11 de junio.

Tampoco se manifestaba especialmente optimista el exembajador español en Marruecos Jorge Dezcallar en un reciente artículo en la revista Política Exterior: “(…) Debemos desear lo mejor, pero prepararnos para lo peor (…) Llegará un día en que suflé se deshinche y ese día Marruecos tendrá que explicar cómo rebaja la tensión bilateral sin haber conseguido lo que España no le puede dar. Cuando ese momento llegue, sería bueno ayudarle con algún gesto, como una visita ministerial o una llamada del Rey”. El ex director del CNI recordaba que “ambos países tendremos que aprender a convivir con problemas que no somos capaces de resolver”.